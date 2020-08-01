«Арсенал» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.54, обе забьют за 1.72, тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
«Фаворитом в этом матче вроде должен быть «Челси», но у «Арсенала» потрясающая статистика именно в кубковых матчах.
Синие тоже смотрятся в этом турнире неплохо. Однако, мне кажется, именно канониры являются фаворитами.
Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, матч получится верховым, а «Арсенал» выиграет в основное время».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 августа 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент