«Арсенал» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 2.54, обе забьют за 1.72, тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«Фаворитом в этом матче вроде должен быть «Челси», но у «Арсенала» потрясающая статистика именно в кубковых матчах.



Синие тоже смотрятся в этом турнире неплохо. Однако, мне кажется, именно канониры являются фаворитами.



Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, матч получится верховым, а «Арсенал» выиграет в основное время».

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