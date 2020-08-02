«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ.

Ставка: победа БАТЭ за 1.60.

«В прошлом туре обе команды одержали убедительные победы. БАТЭ разобрался с «Минском» (6:0), а «Торпедо» выиграло у «Энергетика» (4:1).



В предстоящей встрече ставлю на БАТЭ, даже несмотря на то что борисовский клуб играет в гостях. Не скажу, что он ровно проходит чемпионат, зато собирается на решающие встречи и добивается положительного результата. К тому же это взрослая, опытная команда.



БАТЭ в двух прошлых матчах забил девять мячей. Мне кажется, борисовчане смогут продолжить голевую серию. Когда есть фарт, когда команду понесло, она будет продолжать забивать. Если нужно, опытные игроки БАТЭ способны сделать результат — всё-таки опыт есть опыт. В этом матче команда Кирилла Альшевского может рассчитывать на победу».