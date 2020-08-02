«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1-го тура ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Крылья Советов» – «Балтика».

Ставка: обе забьют — нет за 1.78.

«Все команды ФНЛ очень сильно обновляются. Многие игроки покидают, меняют клубы. У «Балтики» ситуация более-менее стабильная, но я сомневаюсь, что калининградцы смогут справиться с «Крыльями Советов», даже несмотря на то что у самарцев есть изменения в составе. Например, у них сменился главный тренер.



В этом матче отдаю незначительное преимущество «Крыльям Советов», но на стороне гостей более-менее наигранный состав. Кроме того, «Балтика» серьёзно готовилась к этому сезону, и в её составе практически нет потерь.



«Крылья Советов» играют дома, у самарцев выше шансы на победу, да и в концовке прошлого сезона они неплохо играли. Но в клубе произошла коллизия с тренерами, поэтому у меня есть сомнения насчёт их победы. «Химки» можно сравнить с «Балтикой»: это команды примерно одного уровня. «Химки» показали, что они способны бороться на равных против команд РПЛ. «Балтика» тоже может хорошо себя проявить, и «Крыльям» будет нелегко.



«Балтика» играет в аккуратный футбол. За прошедший сезон калининградцы много что поменяли в игре, и я не скажу, что это остроатакующая команда – в большей степени она действует от обороны. «Крылья Советов» сейчас обязаны доминировать, так как это команда, которая претендует на возвращение в РПЛ. Перед ней поставлена такая задача, но взламывать оборону «Балтики» будет очень непросто. Я сомневаюсь, что мы увидим много голов, и даже есть сомнения, что «Балтика» сможет забить в матче. Гости сыграют осторожно, они умеют это делать».