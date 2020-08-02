«Дженоа» — «Верона»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Верона».
Ставка: ничья за 4.80, обе забьют за 1.65.
«Для генуэзцев этот матч — главный в сезоне. Для веронцев — просто заключительный матч сезона. Понятно, кто будет играть «от ножа», кто будет искать счастья в атаке. Хотя итоги прошлого тура весьма красноречиво приговаривают «Дженоа» к вылету: 0:5 в матче с «Сассуоло» и победа соперников (3:0) над деклассированным уже СПАЛом. Правда, та победа стала для Ивана Юрича первой в последних пяти матчах. А вот «Дженоа» выигрывала на этом же отрезке чаще. Причём одна из побед была одержана в дерби с «Сампдорией».
Вопрос, окажет ли помощь генуэзцам «Верона». «Сассуоло» ничего не нужно было в прошлом туре со спортивной точки зрения, однако 5 мячей в ворота «Дженоа» команда закатила. Оборона хозяев — слабое место. А «Верона» забивать умеет. Но «Дженоа» мотивирована сверх меры».
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