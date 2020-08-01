«Питтсбург» — «Монреаль»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ 2 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Монреаль».
Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.07.
«Монреаль» — один из главных выигравших от изменения формата плей-офф. Приостановка сезона и введение дополнительного раунда дали шанс начать с чистого листа, иначе в Кубок Стэнли практически наверняка попасть бы не удалось.
К моменту паузы «Хабс» располагались на 12-й строчке Востока, отставая от топ-8 аж на 10 очков. У «Питтсбурга» два элитных центра, несколько отличных крайних нападающих и довольно крепкие нижние звенья. А вот канадский клуб будет играть фактически в полторы тройки, все остальные заметно провисают и редко выходят из тени.
Состав у фаворита гораздо глубже, спецбригады тоже действуют эффективнее. Наконец, сезонную серию «пингвины» выиграли всухую — три победы из трёх возможных. Причём в двух случаях они добивались разгрома (4:1, 3:2 ОТ и 4:1). Основные надежды аутсайдера связаны с Кэри Прайсом, однако голкипер в последнее время стабильностью не отличался.
Потому линия букмекеров выглядит абсолютно логично. Шансы «Пингвинз» кажутся заметно выше. Если с реализацией будет порядок и Прайс не поймает кураж, ждём победы номинальных хозяев с разницей в две-три шайбы. П1 за 2.07 смотрится замечательно, при желании можно даже проверить П1 с форой (-1) за 2.36".
- 1 августа 2020
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