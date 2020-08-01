«Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз: Малкин с Кросби найдут подход к Кэри Прайсу и Ши Уэберу

Все три очные встречи в нынешнем сезоне остались за «пингвинами».

2 августа в первом матче раунда плей-ин НХЛ «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Питтсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» 2 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» (02.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. 1 августа стартует раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 2 августа в 3:00 мск в Торонто на лёд «Стотиабанк-Арены» выйдут «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».

Команда Евгения Малкина и Сидни Кросби имела все шансы напрямую попасть в первый раунд Кубка Стэнли. После слабого старта удалось выправить положение, несмотря на травмы лидеров. А вот во второй половине февраля результаты резко просели. В 11 последних матчах регулярного чемпионата удалось добыть всего три победы.

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Больше того — все восемь поражений состоялись в основное время. Спад позволил «Филадельфии» выбить «пингвинов» из топ-4 турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Майка Салливана финишировали пятыми, набрав 86 очков. И теперь будут вынуждены пройти раунд плей-ин.

Впрочем, если они сыграют на своём уровне, то проблемы вряд ли возникнут. «Монреаль» — один из главных выигравших от изменения формата плей-офф. Приостановка сезона и введение дополнительного раунда дали шанс начать с чистого листа, иначе в Кубок Стэнли практически наверняка попасть бы не удалось.

К моменту паузы «Хабс» располагались на 12-й строчке Востока, отставая от топ-8 аж на 10 очков. У «Питтсбурга» два элитных центра, несколько отличных крайних нападающих и довольно крепкие нижние звенья. А вот канадский клуб будет играть фактически в полторы тройки, все остальные заметно провисают и редко выходят из тени.

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Состав у фаворита гораздо глубже, спецбригады тоже действуют эффективнее. Наконец, сезонную серию «пингвины» выиграли всухую — три победы из трёх возможных. Причём в двух случаях они добивались разгрома (4:1, 3:2 ОТ и 4:1). Основные надежды аутсайдера связаны с Кэри Прайсом, однако голкипер в последнее время стабильностью не отличался.

Потому линия букмекеров выглядит абсолютно логично. Шансы «Пингвинз» кажутся заметно выше. Если с реализацией будет порядок и Прайс не поймает кураж, ждём победы номинальных хозяев с разницей в две-три шайбы. П1 за 2.07 смотрится замечательно, при желании можно даже проверить П1 с форой (-1) за 2.36.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» 2 августа

«Питтсбург» выглядит гораздо мощнее. Преимущество по уровню исполнителей и глубине состава огромное: «Хабс» могут рассчитывать только на ведущее звено и Кэри Прайса, который в последнее время не отличался стабильностью. Все три матча в регулярке остались за «пингвинами», два из них закончились разгромами. Ждём победы фаворита на классе.

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.07.