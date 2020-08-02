«Болонья» — «Торино»: прогноз и ставка на матч 38-го тура чемпионата Италии
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 38-го тура Серии А «Болонья» — «Торино», который состоится 2 августа.
Ставка: победа «Болоньи» за 2.11.
«Болонья» и «Торино» после паузы смотрятся вполне сопоставимо. И те, и другие стабильно забивают, а вот с обороной дела у обоих коллективов похуже. Соперники пропускают более полутора мяча в среднем за игру. Впрочем, любопытно здесь другое. Надо сказать, что у туринцев всё очень грустно с гостевыми встречами. За девять последних выездов они сумели заработать только один балл, да и то единственная ничья пришлась на безнадёжного аутсайдера СПАЛ (1:1).
При таких раскладах лобовая победа хозяев смотрится интересно. За неё букмекеры дают крепкий коэффициент 2.11".
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За девять последних выездов туринцы заработали только один балл.
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