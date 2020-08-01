«Болонья» — «Торино». Прогноз: Ансальди, Белотти и Верди не смогут прервать жуткую серию

2 августа «Болонья» примет «Торино» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.34.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Торино»
Букмекеры уверены, что матч Серии А «Болонья» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А «Болонья» — «Торино» (02.08.2020)
Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. В воскресенье среди прочих сразятся «Болонья» и «Торино».
«Болонья» за один тур до конца сезона находится в середине турнирной таблицы. За 37 встреч получилось разжиться 46 очками. Теоретический шанс забраться в топ-10, конечно, есть, но вряд ли это можно рассматривать как главную цель. Еврокубки остались далеко, а от зоны вылета пропасть, так что задуматься об отдыхе лишним не будет.
После паузы красно-синие показали далеко не самый лучший футбол. Лишь три победы за 11 туров — для крепкого середняка, пожалуй, слабовато. И это при пяти поражениях с общим счётом 2:14.
Одно из крупных поражений состоялось в матче прошлого тура. Тогда команда из Болоньи гостила у «Фиорентины» и продула со счётом 0:4. В целом, по качеству игры соперников сильной разницы не было, но во втором тайме у «фиалок» залетело практически всё, а вот гости никак не могли разобраться с реализацией.
«Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии выступил крайне скромно. 16-е место для клуба, который в нескольких прошлых сезонах считался одним из претендентов на выход в Лигу Европы, — результат провальный. Вынужденный перерыв туринцам на пользу тоже не пошёл. Они успели провести 12 встреч, добыв в них только треть из 36 возможных очков.
В прошлом туре бордовые принимали на своём поле «Рому». Получилось даже выйти вперёд на 14-й минуте, однако радость длилась недолго: сперва через две минуты Эдин Джеко сравнял счёт, а уже к середине первого тайма Крис Смоллинг вывел свою команду вперёд. Хозяева смотрелись не так плохо, но в итоге проиграли со счётом 2:3.
Заключительный поединок в текущем сезоне для «быков» ничего решит. Зона вылета находится в четырёх пунктах и никак не грозит, а забраться выше уже не получится, да и смысла в этом мало. Так что логичным будет просто доиграть чемпионат и начать готовиться к следующему, тем более что до его старта остаётся не так много.
«Болонья» и «Торино» после паузы смотрятся вполне сопоставимо. И те, и другие стабильно забивают, а вот с обороной дела у обоих коллективов похуже. Соперники пропускают более полутора мяча в среднем за игру. Впрочем, любопытно здесь другое. Надо сказать, что у туринцев всё очень грустно с гостевыми встречами. За девять последних выездов они сумели заработать только один балл, да и то единственная ничья пришлась на безнадёжного аутсайдера СПАЛ (1:1).
При таких раскладах лобовая победа хозяев смотрится интересно. За неё букмекеры дают крепкий коэффициент 2.11.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Торино» 2 августа 2020 года
После паузы «Болонья» и «Торино» выглядят вполне сопоставимо. Однако у туринцев всё очень грустно с гостевыми матчами: единственное очко в девяти последних поединках, которое они получили, пришлось на ничью с худшей командой Серии А. При таких раскладах мы бы проверили лобовую победу хозяев.
Ставка: «Болонья» победит за коэффициент 2.11.
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