Курс доллара. Прогноз специалиста на август 2020: суеверия не помогут рублю

Аналитик финансовых рынков «Сбербанк Первый» Игорь Шибанов дал прогноз на курс доллара США в августе 2020 года.



«После того, как уровень 73 оказался прорванным, открыт прямой путь до 75. 73–75 рублей за доллар — вполне адекватный диапазон на август 2020. Есть два главных фактора для самочувствия рубля: сегодня для ЦБ экономика важнее курса. Кроме того, август — это «проклятый месяц», превратившийся в финансовое суеверие. В августе всегда есть повышенный спрос на валюту и со стороны корпораций, и со стороны населения», – сказал Шибанов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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