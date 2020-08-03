Букмекеры оценили шансы Кокорина забить в первом же матче за «Спартак»

Московский «Спартак» 2 августа объявил о переходе в команду скандального форварда Александра Кокорина. Букмекеры принимают ставки на то, когда нападающий забьет свой первый мяч в новом клубе.



По оценке аналитиков, наиболее вероятно, что Кокорин отличится в первом же матче за «Спартак». Поставить на то, что нападающий поразит ворота «Сочи», можно с коэффициентом 2.50. Это примерно 37% вероятности.



За 3.70 (25%) можно поставить на то, что дебютный мяч Александра Кокорина придется на матч 2-го тура против «Ахмата». Наконец, с коэффициентм 5.50 (17%) можно сделать ставку на то, что свой первый гол нападающий забьет в выездном матче против «Уфы» в 3-м туре РПЛ.



Кроме того, букмекеры принимают ставки на то, сколько голов забьет Кокорин за «Спартак» в новом сезоне. За 1.90 (48%) можно поставить на то, что нападающий отличится как минимум 13 раз. С коэффициентом 1.85 (52%) можно сделать ставку на то, что Кокорин забьет 12 голов или меньше.



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