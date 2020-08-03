Дубль Ибрагимовича в матче с «Сампдорией» помог клиенту БК выиграть 1,3 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил экспресс на сумму 200 000 рублей на четыре футбольных матча. Игрок выбрал гол в обоих таймах во встречах «Брентфорд» — «Суонси» (коэффициент 1.65), «Торино» — «Рома» (1.45) и «Чиндия Тарговиште» — «Академика Клинчени» (1.78), а также тотал больше 2.5 во встрече «Сампдория» — «Милан» (1.57).
Общий коэффициент экспресса составил 6.69.
«Брентфорд» обыграл «Суонси» (3:1), «Торино» уступило «Роме» (2:3), а «Чиндия Тарговиште» переиграла «Академику Клинчени» (3:1). Во всех трёх матчах голы забивались в обоих таймах.
Для прохода оставался тотал больше 2.5 в матче «Сампдория» — «Милан». К 60-й минуте «россонери» выигрывали со счётом 3:0 благодаря дублю Златана Ибрагимовича. В концовке команды обменялись голами, и встреча завершилась со счётом 1:4.
Таким образом, со ставки в 200 000 рублей клиент БК получил 1 338 000 рублей.
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