Победа «Спартака-2» над «Чертаново» позволила зайти коэффициенту 3739.62

Клиент БК «Фонбет» собрал экспресс из девяти футбольных матчей и поставил на него 50 рублей. Игрок на ставках выбрал следующие исходы:

Победа брестского «Динамо» над «Витебском» за коэффициент 1.70;

Выигрыш солигорского «Шахтёра» во встрече со «Слуцком» за 1.25;

Победа «Беневенто» в поединке с «Асколи» за 5.30;

Выигрыш «Венеции» в матче с «Перуджой» за 2.30;

Победа «Козенцы» против «Юве Стабии» за 1.80.

Выигрыш «Кьево» во встрече с «Пескарой» за 2.45;

Победа «Специи» в поединке с «Салернитаной» за 5.30;

Выигрыш «Оренбурга» в матче с брянским «Динамо» за 1.65;

Победа «Спартака-2» над «Чертаново» за 3.10.

Общий коэффициент экспресса составил 3739.62.

В восьми первых матчах выбранные исходы зашли, оставалась победа «Спартака-2» над «Чертаново». В стартовой 45-минутке голов не было. Во втором тайме дубль за красно-белых сделал Михаил Игнатов, на что соперник ответил лишь голом Юрия Завезена. «Спартак-2» выиграл со счётом 2:1.

В итоге клиент БК со ставки в 50 рублей выиграл 186 981 рубль.

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