Победа «Спартака-2» над «Чертаново» позволила зайти коэффициенту 3739.62
Клиент БК «Фонбет» собрал экспресс из девяти футбольных матчей и поставил на него 50 рублей. Игрок на ставках выбрал следующие исходы:
- Победа брестского «Динамо» над «Витебском» за коэффициент 1.70;
- Выигрыш солигорского «Шахтёра» во встрече со «Слуцком» за 1.25;
- Победа «Беневенто» в поединке с «Асколи» за 5.30;
- Выигрыш «Венеции» в матче с «Перуджой» за 2.30;
- Победа «Козенцы» против «Юве Стабии» за 1.80.
- Выигрыш «Кьево» во встрече с «Пескарой» за 2.45;
- Победа «Специи» в поединке с «Салернитаной» за 5.30;
- Выигрыш «Оренбурга» в матче с брянским «Динамо» за 1.65;
- Победа «Спартака-2» над «Чертаново» за 3.10.
Общий коэффициент экспресса составил 3739.62.
В восьми первых матчах выбранные исходы зашли, оставалась победа «Спартака-2» над «Чертаново». В стартовой 45-минутке голов не было. Во втором тайме дубль за красно-белых сделал Михаил Игнатов, на что соперник ответил лишь голом Юрия Завезена. «Спартак-2» выиграл со счётом 2:1.
В итоге клиент БК со ставки в 50 рублей выиграл 186 981 рубль.
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