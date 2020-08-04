«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз и ставка на первый матч финала плей-офф Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч финала плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Фулхэм».

Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.83.

«Полуфинальная стадия осталась позади. «Брентфорд» по сумме двух матчей сумел пройти «Суонси Сити», а «Фулхэм» оставил в Чемпионшипе «Кардифф Сити». «Дачники» в первом поединке победили «лазурных птиц» в гостях со счётом 2:0, обеспечив себе тем самым солидную подушку перед ответной домашней встречей.



Несмотря на заметное преимущество хозяев, домашний матч выдался для них куда валидольнее выездного. Уже на восьмой минуте встречи гости открыли счёт и заставили понервничать принимающую сторону. Однако уже через минуту счёт стал равным, и всё, на что сумел наиграть «Кардифф», это победа со счётом 2:1. Этого не хватило.



Задача у «пчёл» была куда тяжелее. Первую встречу в гостях у «Суонси» они проиграли с минимальным счётом. Так что им необходимо было много забивать, при этом не пропустив. Справиться с ответственной миссией вполне получилось. «Брентфорд» уже на 15-й минуте вёл со счётом 2:0, а по итогу на табло горели 3:1.

Интересным вариантом для ставки также выглядит и ТБ 4.5 жёлтой карточки за коэффициент 1.83. Ответственность поединка слишком велика, поскольку на кону выход в АПЛ, так что убирать ноги никто не станет. Путёвка в элитный дивизион — это ещё и колоссальные деньги!



Только за четыре полуфинальных матча плей-офф Чемпионшипа было показано 22 «горчичника» и одна красная карточка. Ждём бойкий футбол с обилием единоборств и эмоций, который заставит арбитра часто лезть в карман".