«МЮ» — ЛАСК: прогноз и ставка на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — ЛАСК.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.78.

«В австрийском городе Линце англичане отгрузили хозяевам пять безответных мячей, напрочь похоронив какую-либо дальнейшую интригу. После вынужденной паузы подопечные Уле-Гуннара Сульшера не забыли, как добывать уверенные победы. В АПЛ они провели девять туров, в которых добыли шесть побед и скатали три ничьи. Именно этот мощный отрезок и победа в заключительном туре над главным конкурентом «Лестером» позволила команде занять третье место и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов.



После паузы австрийцы смотрятся, мягко говоря, не очень. На момент возобновления сезона они шли вторыми в Австрии, вот только по завершении родного чемпионата заняли четвёртое место, отстав от взявшего титул «Ред Булл Зальцбург» на 17 очков.



Шесть поражений в последних десяти турах привели к расставанию с Валерьеном Исмаэлем. Новым тренером стал Доминик Тальхаммер — бывший рулевой женской сборной Австрии, официальный дебют которого состоится на «Олд Траффорд».



Добиться первого успеха и расположить к себе австрийских болельщиков у нового специалиста едва ли получится. Дело в том, что в этом сезоне «Манчестер Юнайтед» на своём поле показывает первоклассный футбол. К слову, за 19 туров в английской Премьер-лиге в родных стенах он потерпел лишь два поражения при 10 победах и семи ничьих. Крайне солидный результат.



Тут надо бы ещё добавить, что беспроигрышная серия манкунианцев в чемпионате Англии составила 14 матчей. При этом красные не испытывают никаких проблем в атаке. Удачно пришедший в клуб Бруну Фернандеш и набравший форму Поль Погба преобразили «МЮ», а трио форвардов знает своё дело. Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд на троих сообразили 14 из 22 голов своей команды в девяти турах после паузы. При таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.78 смотрится великолепно».