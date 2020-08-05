«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Шахтёр» — «Вольфсбург».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.75.
«Вся статистика, которая есть у нас в распоряжении, говорит о том, что обе команды играют верховые матчи в Лиге Европы. «Шахтёр» дома – это команда, которая выглядит убедительно, мощно, но плохо реализует свои моменты.
В этом матче есть большое искушение поставить на то, что игра получится верховой, а обе команды забьют. «Вольфсбург» – команда, которая за последние годы стала завсегдатаем еврокубков. Она умеет играть под давлением.
«Шахтёр» – клуб амбициозный в еврокубковых турнирах. Он полностью доминирует на внутренней арене. Смущает то, что этот матч будет подготовкой к новому сезону. Однако команды отдыхали во время пандемии коронавируса. Они не успели устать к окончанию предыдущего сезона, должны находиться в неплохом игровом тонусе и быть мотивированы», — сказал Казаков.
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