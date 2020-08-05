«Интер» — «Хетафе»: ставка Владислава Радимова на игру 1/8 финала Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Хетафе».



Ставка: проход «Хетафе» за 2.91.



«Интер» сейчас на коне, он показывает хорошие результаты в чемпионате Италии. В составе есть классные игроки, особенно в линии атаки. «Хетафе» – неприятная команда, всегда играет не зрелищно, но просто так не даст забить в свои ворота. Я думаю, что как минимум одна команда не сможет забить в этом одноматчевом противостоянии, но игра будет тяжёлой для всех.



Испанцев ожидает примерно такой же матч, как с «Барселоной» или мадридским «Реалом». «Хетафе» достойно смотрелся против лучших команд Испании, и, например, «Реал» выиграл только с помощью пенальти.



«Интер» сейчас показывает высокую результативность в матчах чемпионата, но здесь совсем другая история, тем более исход противостояния решится в одном матче.



Если говорить о том, кто всё-таки пройдёт дальше, то я ставлю на «Хетафе». Будет нудная борьба равных команд, и у «Хетафе» есть хорошие шансы на проход в четвертьфинал», — сказал Радимов.



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«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.