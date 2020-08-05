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«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Ставка: победа ЛАСКа с форой (+2) за 1.75.

«Здесь всё понятно после первой игры. «МЮ» победил на выезде 5:0. Такое, разумеется, не отыгрывается. Для себя ЛАСК уже достаточно далеко зашёл в Лиге Европы. Второй матч превращается в формальность.

Думаю, Сульшер даст многим футболистам отдохнуть. Он будет готовить основу к решающим матчам в Германии. Не исключаю, что некоторые футболисты основы могут появиться, кому нужна практика, кому нужно набирать кондиции.

Во второй раз не жду такого разгрома. В первой игре очень хорошая реализация была у «МЮ».

Для такого клуба, как ЛАСК, приезд на «Олд Траффорд», пусть и без болельщиков, — большое событие. ЛАСК постарается серьёзно подойти к матчу. Если он и проиграет, то вряд ли крупно. Имеет смысл сыграть «ЛАСК с форой (+2)» за 1.75», — сказал Генич.

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В девяти последних играх в АПЛ манкунианцы забили 22 мяча, а пропустили только шесть.
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