«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа ЛАСКа с форой (+2) за 1.75.



«Здесь всё понятно после первой игры. «МЮ» победил на выезде 5:0. Такое, разумеется, не отыгрывается. Для себя ЛАСК уже достаточно далеко зашёл в Лиге Европы. Второй матч превращается в формальность.



Думаю, Сульшер даст многим футболистам отдохнуть. Он будет готовить основу к решающим матчам в Германии. Не исключаю, что некоторые футболисты основы могут появиться, кому нужна практика, кому нужно набирать кондиции.



Во второй раз не жду такого разгрома. В первой игре очень хорошая реализация была у «МЮ».



Для такого клуба, как ЛАСК, приезд на «Олд Траффорд», пусть и без болельщиков, — большое событие. ЛАСК постарается серьёзно подойти к матчу. Если он и проиграет, то вряд ли крупно. Имеет смысл сыграть «ЛАСК с форой (+2)» за 1.75», — сказал Генич.



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