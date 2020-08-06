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«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы 6 августа

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы 6 августа
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«До этого соперники успели провести первый поединок стадии, который завершился вничью — 1:1. Тогда, в Греции, хозяева остались в меньшинстве уже на 28-й минуте, но умудрились даже открыть счёт в первой десятиминутке второго тайма. Английский клуб имел заметное преимущество, но сил хватило лишь отыграться.

На своём поле в текущем сезоне «волки» выступают крайне достойно. За 19 туров АПЛ они потерпели только четыре поражения при восьми победах и семи ничейных исходах.

За 14 последних матчей в АПЛ «Вулверхэмптон» пропустил лишь восемь мячей. С результативностью у клуба проблем тоже нет, в среднем за игру он стабильно забивает свой гол, но не более. Так что ждать россыпи забитых мячей в предстоящем поединке мы бы не стали.

Классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.70 смотрится вполне неплохо. Цифры на нашей стороне. За девять игр «волков» в АПЛ верх пробивался лишь однажды».

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В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.
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