«Севилья» — «Рома»: ставка Александра Вишневского на матч 1/8 финала Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Рома».



Ставка: проход «Севильи» за 1.60.



«Четвёртая команда Ла Лиги встречается с обладателем пятой строчки в Серии А. При этом испанский чемпионат закончился 19 июля, и «Севилья» готовилась к плей-офф Лиги Европы без матчей, тогда как «Рома» после этой даты провела ещё четыре матча итальянского чемпионата – и все выиграла. Причём эти четыре последние игры «Ромы» были очень богатыми на голы – в них римляне забили 14 голов при 5 пропущенных. Ставка «тотал больше 2.5» выигрывала в девяти последних матчах «Ромы», а ставка «обе забьют» заходила в шести предыдущих играх римлян.



«Севилья» же таких голевых пиршеств редко допускает, делая ставку на крепкую оборону и добиваясь зачастую минимальных побед. Насколько богатым на голы окажется это противостояние, предполагать не рискну, но вот на исход дуэли охотно сделаю ставку. Выход «Севильи» в следующий этап за 1.60 – вполне себе интересное предложение. Севильцы несколько выше уровнем (спасибо прекрасной летней комплектации от спортивного директора Рамона Мончи, вернувшегося домой из «Ромы»), ну а Хулен Лопетеги знает толк в выступлениях в плей-офф – под его руководством молодёжная и юношеская сборные Испании великолепно выступали в решающих матчах на вылет», — сказал Вишневский.



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