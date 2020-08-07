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«Зенит» — «Локомотив»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч 7 августа

«Зенит» — «Локомотив»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч 7 августа
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Сегодня, 7 августа, «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом петербуржцев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.44.

Букмекеры не уверены, что матч Суперкубка России 7 августа «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.88.

Итоговый успех «Зенита» оценён коэффициентом 1.66, победа «Локомотива» идёт за 2.22.

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Семь предыдущих очных встреч заканчивались ничьей в первом тайме.
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