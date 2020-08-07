«Манчестер Сити» — «Реал»: угадай победителя — получи 500 рублей!
Сегодня, 7 августа, «Ман Сити» сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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