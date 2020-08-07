«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на встречу за Суперкубок России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: победа «Зенита» за 2.16.
«Многие к этому трофею относятся несколько скептически. Считают его некоторым выставочным действием. Наверное, в этом сезоне это вдвойне будет так, потому что из-за коронавируса скомкан весь календарь. И команды толком не успели отдохнуть после завершения прошлого чемпионата. Им надо снова вступать в борьбу, снова играть важные трофейные матчи.
Но, думаю, «Зенит» заинтересован в том, чтобы продолжать диктовать своё господство в российском футболе. И эта игра как нельзя лучше подходит для того, чтобы продолжить это делать.
«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России, «Зенит» почти всех обыграл в чемпионате. Чемпионом он стал в Краснодаре, выиграв у прямого конкурента. До этого он сокрушил ЦСКА. И сейчас, полагаю, «Зенит» является фаворитом этого матча. Тем более Марко Николич, наверное, начнёт строить какой-то свой «Локомотив». Думаю, первые изменения, быть может, мы увидим уже в этой встрече. Но я поставлю на победу «Зенита». «Зенит» по качеству самый сильный клуб в России. Он докажет это ещё раз», — сказал Андронов.
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