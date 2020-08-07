«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Александра Елагина на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.34.
«Первая игра этих соперников прошла почти полгода назад — 26 февраля на «Сантьяго Бернабеу» «Сити» выиграл 2:1. На гол Иско гости ответили двумя точными ударами Жезуса и Де Брюйне.
С тех пор многое изменилось и в повседневной, и в футбольной жизни. Коронавирусная пауза, рестарт чемпионатов без зрителей, 34-й чемпионский титул «Реала», который в итоговой таблице опередил на пять очков своего извечного соперника «Барселону».
Ну а «Манчестер Сити» чередовал эффектные, разгромные победы с необъяснимыми поражениями и стал вторым, пропустив вперед «Ливерпуль», отстав от триумфаторов на 18 очков. Теперь у Пепа нет другой цели, кроме победы в Лиге чемпионов, но для этого надо сперва пройти «Реал». Это будет непросто сделать.
Предвосхищаю необыкновенный матч с абсолютно непредсказуемым исходом. Соперники равны и фаворита здесь нет. Рекомендую поставить на голы — тотал больше 3.5», — сказал Елагин.
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