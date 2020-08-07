«Чикаго» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Чикаго» — «Эдмонтон».



Ставка: ТБ 6 за 1.78.



«Сейчас «Чикаго» ведёт в серии 2-1, «ястребы» выиграли третий матч (4:3). Сенсация ли это? Пожалуй, если вспомнить, что за «Эдмонтон» играют Коннор Макдэвид и лучший бомбардир лиги Леон Драйзайтль.



Но «Чикаго» не просто так выиграл три Кубка Стэнли за последнее десятилетие (2010, 2013, 2015). Там колоссальный опыт, и ветераны знают, что делать в плей-офф. Так, капитан «ястребов» Джонатан Тэйвз в последней встрече оформил дубль.



Я бы не стал рисковать здесь, ставя на победу одной из команд. Легко представляю, как «Чикаго» дожимает «Эдмонтон» или как «Ойлерз» сравнивают счёт.



Но посмотрите, как проходили все три матча серии. 6:4 – победа «Чикаго», 6:3 – победа «Эдмонтона», 4:3 – победа «Чикаго». Как вам тоталы в основное время? Меньше (7.0) не бывает! И это логично, когда в составах есть Макдэвид, Драйзайтль, Патрик Кейн, Тэйвз, Кубалик и вся королевская рать. А вратари там не очень надёжные.



Я однозначно в этой серии буду ставить на тотал больше в основное время. Беру 6 с кэфом 1.78. То есть если команды забросят шесть шайб, это возврат. Если семь, то я в плюсе», — сказал Лысенков.



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