«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов 7 августа

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».
Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 1.76.
«Лига чемпионов наконец-то возвращается, и возвращается она сразу суперматчами. Один из них — это, конечно, ответная игра «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид».
Напомню тем, кто вдруг мог это забыть, хотя я в это, честно говоря, не слишком верю, что в первом матче мадридский «Реал» у себя дома уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:2. Тогда лично мне это казалось достаточно неожиданным результатом. Было ощущение, что «Реал» на своём поле способен был добиться более хорошего результата.
«Сити» удивил, команда была в очень хорошем тонусе. Посмотрим, что же произойдёт в ответном матче. Понятно, что такой расклад вполне нам с вами намекает, что игра может получиться открытой. Мадридскому «Реалу» нужно побеждать. Даже победы 1:0 не хватит. Нужно будет очень эффективно проявлять себя в атаке и реализовывать моменты.
Я думаю, что результат первого матча и текущее положение дел в командах нам с вами практически гарантируют результативный второй тайм.
Мой выбор на эту встречу будет «тотал второго тайма больше 1.5» с очень приличным коэффициентом. Мне кажется, как бы ни сложились события первого тайма, даже если кто-то будет вести 3:0, это вовсе не исключает того, что во втором тайме будут забиты два мяча», — сказал Гутцайт.
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- 7 августа 2020
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