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«Бавария» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».

Ставка: победа «Баварии» с форой (–2) за 2.67.

«К большому сожалению «Челси» не смог навязать борьбу в первой встрече. Думаю, что нас ждёт такая же ситуация и во второй. Причины понятные — огромное количество отсутствующих: не будет Макро Алонсо и Жоржиньо, не будет из-за травм Аспиликуэты и Педро, Пулишича, Лофтуса-Чика и так далее. Огромная обойма синих выпадает из этой встречи.

Нужно понимать ещё и то, что играть предстоит с «Баварией» — настоящей машиной, которая в 10 домашних матчах забила 31 мяч и в этом календарном году разносит всех. В 28 матчах «Бавария» забила nри и более голов.

Думаю, что для Лэмпарда открывается дорога в ад, когда он поедет на мюнхенский стадион. Полагаю, «Бавария» победит. Её можно абсолютно спокойно брать с форой (–2)».

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Лондонцы после паузы выглядят хорошо, но мюнхенцы — гораздо лучше.
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