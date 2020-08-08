«Барселона» — «Наполи»: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».
Ставка: гол после 76-й минуты за 1.83.
«Не всё здесь так очевидно. На бумаге «Барселона» явный фаворит этого матча, но тяжело себе представить, в каком состоянии окажется команда Кики Сетьена, которая не проводила три недели официальных матчей. При этом у «Барселоны» есть существенные потери в центре поля — дисквалифицирован Серхио Бускетс, теневой плеймейкер команды. «Барселона» с Бускетсом и без него — это две огромные разницы.
Кроме того, есть другие потери, и все они касаются центра поля. Все Артуры, которые есть у «Барсы» выбыли. Артуро Мело сбежал в Турин, а Артуро Видаль дисквалифицирован. Скорее всего, на ключевой позиции опорного полузащитника мы увидим Фрэнки де Йонга, который был долгое время травмирован. В каком состоянии предстанет нидерландская звезда, представить очень сложно.
С «Наполи» пока всё очевидно. Команда Гаттузо проводила матчи в чемпионате Италии, пока «Барселона» готовилась к матчу на «Камп Ноу». Думаю, что Гаттузо приготовит какие-то тактические сюрпризы. Тот фактор, что у «Барселоны» не будет поддержки своих болельщиков, и тот факт, что Гаттузо — классный мотиватор, а «Наполи» в целом классная команда, заставляют меня не быть уверенным в том, что «Барселона» пройдёт в следующий раунд.
Мне кажется, что этот матч в целом — терра инкогнита из-за совершенно непонятного состояния «Барселоны». В этом плане моя ставка будет направлена не на исход матча, а на моё ожидание позднего гола. Я поставлю на гол с 76-й минуты и до финального свистка. Мне кажется, что счёт 1:1 в первом матче приведёт к тому, что на последних минутах встречи наступать будет какая-то из команд, которую не устраивает текущий счет. Это будет при любом исходе, кроме 1:1, но и тогда команды попытаются не доводить дело до дополнительного времени и решить все вопросы в основное время.
На мой взгляд, голы в концовке весьма велики. «Барселона» поработала над физикой и может в концовке прибавить. «Наполи» умеет хорошо атаковать. Те проблемы, которые есть в центре полузащиты у «Барселоны», не исключают голов в ворота прекрасного Тер Штегена. Мне кажется, что поздний гол в этом матче — это то, что состоится, поэтому я ставлю на гол с 76-й минуты и до конца встречи».
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