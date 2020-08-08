«Барселона» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на второй матч 1/8 финала ЛЧ

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» с форой (+1) за 1.86.

«Первый матч завершился со счетом 1:1. Тогда «Наполи» сыграл очень хорошо. Была предельная концентрация, причём неаполитанцы вышли вперёд, вели со счетом 1:0 и могли победить. Но фишка «Барселоны» в том, что команда может иметь один шанс и она его обязательно реализует. «Барсе» удалось сравнять счёт, и пока это даёт определённое преимущество.



Многие говорят, что «Барса» сейчас не в лучшем состоянии. Концовку она провела неубедительно, отдала «Реалу» чемпионство. Надо сказать, что и «Наполи» в последних турах чемпионата Италии оставлял не самое приятное впечатление, хотя традиционные козыри «от Гаттузо» мы увидели.



Увидим и в этом матче. Это и хорошая оборона, и контратаки, и прессинг, причём низкий, на своей половине. «Барселоне» будет непросто забить, но она должна пройти дальше.



Что касается прогноза на этот матч, то «Наполи» если и проиграет, то не крупно».