«Тамбов» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ 8 августа

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Ростов».



Ставка: победа «Ростова» с форой (–1) за 2.70.



«Тамбов» в прошлом сезоне причинил много горя «Ростову», дважды обыграв его. Конечно же ростовчане захотят реабилитироваться и взять реванш за те обидные поражения.



У «Тамбова» за пару недель между чемпионатами ушли ведущие футболисты — вратарь Шелия и форвард Мелкадзе, который забил в ворота «Ростова» три мяча.



«Ростов» сохранил состав, команда очень серьёзно готовится к старту чемпионату. Думаю, что ростовчане понимают всю серьёзность будущего матча и постараются уверенно победить.



Мой прогноз — победа «Ростова» с форой (–1) с коэффициентом 2.70».

«Тамбов» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Шомуродов, Ерёменко и Ионов не успеют оклематься В концовке прошлого сезона тамбовцы забивали практически в каждом матче.