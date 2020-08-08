«Тамбов» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ 8 августа
Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» с форой (–1) за 2.70.
«Тамбов» в прошлом сезоне причинил много горя «Ростову», дважды обыграв его. Конечно же ростовчане захотят реабилитироваться и взять реванш за те обидные поражения.
У «Тамбова» за пару недель между чемпионатами ушли ведущие футболисты — вратарь Шелия и форвард Мелкадзе, который забил в ворота «Ростова» три мяча.
«Ростов» сохранил состав, команда очень серьёзно готовится к старту чемпионату. Думаю, что ростовчане понимают всю серьёзность будущего матча и постараются уверенно победить.
Мой прогноз — победа «Ростова» с форой (–1) с коэффициентом 2.70».
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В концовке прошлого сезона тамбовцы забивали практически в каждом матче.
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