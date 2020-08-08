«Бавария» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.66.
«Здесь, как мне кажется, легко делать прогнозы на предстоящий матч. Первый матч, 25 февраля, завершился внушительной победой немецкого клуба (3:0). Только самые отъявленные оптимисты — естественно, болельщики «Челси» — могут надеяться, что их любимый клуб сумеет покрыть этот дефицит и пробиться в четвертьфинал.
Представляете, как ликвидировать этот дефицит на поле «Баварии»? Это действительно будет чудом. Хотя знаете, в футболе всякое бывает. Такое возможное событие я не исключаю, но не верится мне, честно скажу.
Молодые, амбициозные парни Фрэнка Лэмпарда дадут отчаянный бой «Баварии» — в этом я нисколько не сомневаюсь. Нужно быть реалистом. Ставить нужно на победу «Баварии», но это, как мне кажется, банально.
Давайте поставим на голы. Тотал больше 3 с коэффициентом 1.66. Формулирую эту ставку, но имею в виду, конечно, победу «Баварии».
- 8 августа 2020
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