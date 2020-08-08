«Бавария» — «Челси»: прогноз и ставка Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов 8 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».



Ставка: тотал больше 1.5 гола Левандовски за 2.50.



«Очень забавная ситуация для обеих команд — «Бавария» на выезде победила — 3:0 — и фактически уже решила вопрос с выходом в четвертьфинал. Не выиграет «Челси» в Мюнхене со счётом 4:0. «Челси» в прошлую субботу проиграл «Арсеналу» в финале Кубка Англии 1:2. Думаю, что в такой ситуации лондонцы пойдут вперёд с открытым забралом и неизбежно на что-то наткнутся.



«Бавария» ведь не склонна играть в оборонительный футбол, они будут играть красиво, быстро и стремиться забить. Тем более что у отдельных игроков есть особый стимул. Я говорю об обиженном Роберте Левандовски. Поляк проводит лучший сезон в жизни, но пандемия вмешалась и теперь он не может претендовать на «Золотой мяч». Ещё и «Золотую бутсу» Левандовски упустил, проиграв заочную борьбу Чиро Иммобиле из «Лацио». Поэтому обиженный форвард «Баварии» может заявить о себе во всеуслышание.



«Бавария» выиграла всё в этом сезоне — чемпионат и Кубок. Победная серия в Лиге чемпионов достигает семи матчей. Шансы «Челси» не очень высоки — очень много потерь у лондонцев. Травмированы Аспиликуэта, Педро, Пулишич. Под вопросом участие Виллиана, Канте. Дисквалифицированы Маркос Алонсо и Жоржиньо. Мой прогноз — индивидуальный тотал Роберта Левандовски больше 1.5 голов с коэффициентом 2.50».

«Бавария» — «Челси». Прогноз: Левандовски, Нойер и Мюллер обнулят старания Фрэнка Лэмпарда Лондонцы после паузы выглядят хорошо, но мюнхенцы — гораздо лучше.