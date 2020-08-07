«Барселона» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».
Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.
«Счет в первом матче 1:1. Это накладывает серьезный отпечаток на ответную встречу, потому что этот счет не толкает сразу команды к какому-то ультра-агрессивному атакующему футболу. Если «Барса» пропустит первой, то и ничего. Ничего для нее не изменится. Она будет атаковать позиционно, иметь территориальное преимущество, как и до этого виртуально пропущенного гола. С «Наполи» примерно то же самое. Ну, пропустит «Наполи». И что меняется? Все равно нужно забивать минимум один, чтобы продолжать это соперничество, пусть и в дополнительное время. Этот гол не спугнет команду.
Судя по всему, у «Наполи» не сыграет Инсинье. Это большой удар по контратакующим возможностям. «Наполи» недурно возвращается в оборону, как было продемонстрировано в последнем матче с «Лацио». Да, там и пропустили. «Наполи» пропускает почти в каждом матче, но команда очень стройно возвращается из атаки в оборону. Я думаю, у «Барселоны» будут проблемы. Они у нее были и в первом матче. Там, кстати, итальянцы были близки к победе и было бы закономернее, если выиграли бы они.
«Барселона» уязвима. Не будет Бускетса, не будет Видаля, Артура. Посмотрите, какие люди отсутствуют в средней линии. Как много они значат, как много вариантов для построения игры отнимается у Кике Сетьена. Я думаю, эти потери сделают «Барсу» осторожной. Я не чувствую, что эта игра получится сверх-результативной, хотя, наверняка, голы будут. Беру тотал меньше 3,5, чтобы перестраховаться. Мастеров достаточно и там и там.
В комбинации беру 1Х. «Барселона» не проиграет, потому что магия домашних игр в действии, «Барса» не проигрывает с 2013 года в Лиге чемпионов дома. 35 матчей беспроигрышной серии — не думаю, что «Наполи» эту магию разобьет. 1Х + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.85. Этот прогноз, кстати, оставляет шансы обеим командам на успех».
- 7 августа 2020
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