«Тамбов» — «Ростов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Ростов» после паузы и вынужденного карантина выглядел, откровенно говоря, слабо. За восемь туров прошлого розыгрыша одержал только одну победу, скатал четыре ничьи и проиграл трижды. При этом, не считая голов, пропущенных молодёжкой в матче с «Сочи» (1:10), ростовчане достали шесть мячей из сетки своих ворот.



«Тамбов» концовку тоже завалил: за те же восемь матчей случилось шесть поражений и только две победы, одна из которых — техническая над «Сочи». Но любопытно здесь то, что за всё это время, не считая поединка с сочинцами, клуб сумел оформить целых восемь голов, не забив только московскому ЦСКА в 30-м туре.



При таких раскладах можно подумать над классической ставкой «обе забьют» за коэффициент 1.90. В двух очных играх тамбовцы одержали две победы, обе со счётом 2:1. Так что забивать ростовчанам они умеют, а оборона у жёлто-синих не самая надёжная».