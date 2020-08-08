«Тамбов» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Ростов» в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: ИТБ 1 гола «Тамбова» за 2.36.

«Прошло немного времени с момента окончания прошлого сезона, а команды всё-таки успели поменяться. «Тамбов» потерял нескольких важных игроков, у которых закончились арендные соглашения. Это в первую очередь Мелкадзе, который много создавал и забивал. Это и центральный защитник Грицаенко. Кроме того, основной вратарь Шелия ушел в «Ахмат». Но есть и приобретения. Это Кирилл Панченко, это Сергей Рыжиков. Им есть что доказывать.



«Ростов» пока не очень активен на рынке. По сути, сохранился состав прошлого сезона. Но и это уже хорошо.



Я бы здесь рискнул поставить на то, что «Тамбов» забьёт больше гола. Всё-таки первый матч дома, в своем городе. Есть футболисты, которые хотят себя проявить. Тот же Панченко. Костюков в конце прошлого сезона много забивал. Ну и если мы вспомним концовку прошлого сезона, то «Тамбов» забивал в каждом матче. «Ростов» же в обороне не очень хорош».