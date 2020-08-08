Деррик Льюис — Алексей Олейник: прогноз и ставка на бой UFC 9 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC Деррик Льюис — Алексей Олейник.
Ставка: победа Льюиса досрочно за 1.82.
«Деррик Льюис — это чистейшая мощь и физическое превосходство. Даже его прозвище (Чёрный зверь) о многом говорит. Достаточно сказать, что американца опасался сам Фрэнсис Нганну, тот бой прошёл очень аккуратно и получился невероятно скучным.
Оно и понятно — с таким ударом достаточно одного попадания. Перебить в стойке Льюиса практически нереально (поспорить могут разве что всё тот же Нганну и Розенструйк), так что единственный вариант — партер. В ноябре 2018 года это показал Дэниэл Кормье, задушивший Льюиса.
Тот пришёл в себя после двух поражений и выдал две победы подряд — над Благоем Ивановым и Илиром Латифи. Предыдущий бой получился невероятно зрелищным и ярким. Выдержать такой напор мог только обладатель чугунной челюсти — швед вдоволь напропускал, но каким-то непостижимым образом выстоял.
Расклад очевиден: в стойке Льюис гораздо опаснее, в партере преимущество будет у Олейника. Проблема лишь в том, что просто так переводить столь мощного оппонента вниз не получится. А главное — бой будет состоять из пяти раундов. Понятно, что 43-летнему россиянину этот формат явно не на руку.
С учётом всех фактором логичнее отталкиваться от фаворита. В принципе, на лобовую победу Льюиса дают не самый стыдный коэффициент 1.54 — можно не мудрить и взять его. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите досрочную победу американца за 1.82. За пять ударов тот наверняка найдёт возможность хорошенько вмазать».
- 8 августа 2020
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