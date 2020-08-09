«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ сезона-2019/2020 «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.

«В этом матче будет решаться, какая команда станет третьей, а какая — четвёртой при посеве в Восточной конференции. И расклад выходит таким: четвертый клуб Востока получит в соперники горячую «Каролину», которая вынесла «Рейнджерс» в трех матчах в квалификационной серии.



Забавно, если на этом месте окажется «Вашингтон». Этот клуб проиграл «Каролине» первый раунд в прошлом году, ну а «Питтсбург» из сезона в сезон выбивал «Кэпиталз» из плей-офф. Счастливое исключение – 2018 год.



«Вашингтон» проиграл «Тампе» (2:3 по буллитам) и «Филадельфии» (1:3). В среднем – полторы шайбы за матч. Не выступает лучший защитник лиги Джон Карлсон, на котором держится большинство. Чуть не получил травму левой ноги Евгений Кузнецов.



«Бостон» уступил «Филадельфии» (1:4) и «Тампе» (2:3). В среднем – те же полторы шайбы за матч. Первое звено в составе Маршана, Пастрняка, Бержерона не набирает очков вообще.



Тотал меньше 5,5 в основное время при кэфе 2,00 кажется логичным решением в ситуации двух команд, где барахлит звездная атака».