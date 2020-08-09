«Спартак» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на матч 1-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».



Ставка: гол Кокорина за 2.05.



«Поставлю на гол Кокорина в дебюте. У «Спартака» игра была зациклена на Соболеве, команда играла флангами. Сейчас появился Кокорин, и он добавит вариативности. Команда будет играть на обоих, причём не обязательно флангами. В центре есть кому тащить мяч, например Роман Зобнин может двигаться вперёд, насыщать штрафную площадь. Не обойдётся и без флангов, так как «Спартак» играет в три центральных защитника, ещё два двигаются по флангам. Подачи вполне возможны. Кокорин хорошо играет головой, на опережение, соответственно, может отличиться при любой игре.



«Сочи» зависит от игроков линии атаки. Команду покинули Кокорин, Мостовой, Карапетян. Без них «Сочи» будет сложно проводить контратаки. Линия атаки у команды совершенно пустая и сырая, контригры не будет. «Сочи» мало чего сможет создать впереди и будет весь матч обороняться. Команде предстоит очень тяжёлый матч.



Вероятность, что Кокорин забьёт в первой же встрече, очень велика. Кокорин, придя в клуб, отобрал любимый номер у Мирзова и может провернуть подобное и с пенальти, если будет назначен. Не исключаю гол нападающего с «точки».

«Спартак» — «Сочи». Прогноз: триумфальный дебют бесценного Кокорина за народную команду «Спартак» укрепил атаку, а «Сочи» лишился игровой практики в конце прошлого сезона.