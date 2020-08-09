«Уфа» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Уфа» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 2.19.
«В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл в Уфе со счётом 3:2, проигрывая в ходе матча — 0:2. В целом можно сказать, что «Краснодар» хорошо закончил прошлый сезон, попал в Лигу чемпионов. Сейчас в стартовом матче «Краснодар», считаю, будет ближе к победе, есть хорошие шансы на три очка, но поставлю на то, что обе команды смогут забить. Команды сыграют результативно, но «Краснодар» забьёт больше.
Конечно, «Уфа» не так часто пропускает и не должна от этого отходить, но всё-таки соперник — «Краснодар». Да и краснодарцы вполне спокойно могут получить в свои ворота. Думаю, на новом поле, которое постелили в Уфе, хозяева смогут забить, но и в свои ворота получат».
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