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«Уфа» — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ

«Уфа» — «Краснодар»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.

«И без того в столице Башкирии против хозяев тяжело играть абсолютно всем, так уфимцы ещё и в концовке предыдущего сезона показали себя достойно, продемонстрировали железную стабильность и надёжность в обороне.

Пусть они забили меньше всех в чемпионате (всего 22 гола — очень скромно), зато с защитой тут полный порядок, в чём многократно убеждались топ-клубы. За 30 туров «Уфа» пропустила всего 24 мяча. Меньше только у «Зенита», ставшего в итоге чемпионом страны.

При этом стоит отметить, что за все 15 матчей во втором круге с участием башкирского клуба только два раза заходила ставка «тотал больше 2.5 мяча». А при таких раскладах классический «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.76 смотрится заманчиво. Статистика личных встреч на нашей стороне: в семи играх из последних восьми уфимцы катали «низы» с краснодарцами».

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За весь второй круг только в двух матчах с участием «Уфы» было забито больше двух мячей.
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