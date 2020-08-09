«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча

Сегодня, 9 августа, в матче кругового турнира НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Яндекс.Эфир».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Вашингтона» идёт у букмекеров за 2.79.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.



Поставить на гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина предлагается с коэффициентом 1.72.

«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин, Ковальчук и Кузнецов ответят на два поражения Команды дважды уступили в круговом турнире и разыграют третье место посева.