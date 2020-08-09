«Арсенал» Тула — «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.10, обе команды забьют за 1.90.

«У грозненцев сменился тренер, Игорь Шалимов покинул занимаемую должность. Надо сказать, что Андрей Талалаев умеет быстро выстроить игру команды именно от обороны. Его клубы играют строго в защите и активно убегают в контратаку за счет быстрых игроков. На этом строится игра команд Талалаева.



«Арсенал» тоже любит играть на контратаках. Когда команда соперника, особенно в Туле, играет от обороны, ей всегда тяжело даются голы. Поэтому, думаю, будет ничья. Но, на мой взгляд, результативная».