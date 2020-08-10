«Интер» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Лиги Европы

10 августа «Интер» сыграет с «Байером» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Эксперты отдают предпочтение итальянцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех немецкой команды оценён букмекерами коэффициентом 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.74.



Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол леверкузенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.



Проход «Интера» идёт за 1.56, а проход «Байера» — за 2.43.

«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым «Интер» играет в чужой стране, а у «Байера» проблемы со стабильностью.