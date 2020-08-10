«Урал» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Урал» — «Динамо» в 1-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Динамо» за 2.15.



«Достаточно сложная игра для прогноза. Маленький был перерыв после окончания прошлого сезона. Мы не до конца понимаем, насколько изменились команды, насколько реально они изменились.



Мы видели «Спартак», который вроде бы изменился, но Кокорин не вышел на поле. И так вышло, что, по большому счёту, «Спартак» и не изменился по сравнению с прошлым сезоном.



Но мне кажется, что «Динамо» в любом случае является фаворитом этого матча. У них больше шансов на победу, так как состав класснее. А «Урал» будет тренировать Юрий Матвеев, который не имеет большого тренерского опыта. И полагаю, что ожидать стоит победу московского «Динамо». Коэффициент — 2.15. Думаю, в ситуации, когда толком ничего не знаешь и ориентируешься по составу, стоит играть подобным образом», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Урал» — «Динамо». Прогноз: Бикфалви заставит Новикова пожалеть об уходе Панченко и Рыкова Бело-голубые не могут обыграть «шмелей» в Екатеринбурге почти семь лет.