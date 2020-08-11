Эксперты оценили шансы «Ротора» отобрать очки у «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ
11 августа «Ротор» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 11.50.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 11 августа «Ротор» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.
Если волгоградцы сумеют набрать очки, сыграет коэффициент 3.28 (30% вероятности). Голы в исполнении обеих команды оценены в 2.12.
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Состав у «Ротора» скромный, поддержки болельщиков и эмоций вряд ли хватит для сенсации.
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