«Ротор» — «Зенит»: ставка Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Зенит».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.91.
«Ротора» не было в РПЛ со дня смерти Джона Леннона. Последний грузин, который стеснялся своего грузинского происхождения, почему-то назвался Веретенниковым. Там был ещё Есипов, по-моему. Очень смешной человек: не амфибия, но каракатица. Там было двое людей.
Я хорошо помню, что стадион в Волгограде был всегда забит под завязку. Поэтому давайте забудем то, что я наплёл до этого предложения. Волгоград, поздравляю вас, ребята, с возвращением в элиту.
Футбол — это ещё и важная социальная штука. Вы теперь будете ходить, как я ходил на «Кутаиси». Тогда «Торпедо» подкупало всех судей на свете. Они выигрывали напрямую у «Спартака» 12:0, у «Динамо» 9:0. Все боялись к «Кутаиси» ездить, потому что ездить можно было только за чачей и за мячами, доставаемыми из сетки.
Вам придётся тяжело. К вам едет «Зенит». Моё чутьё подсказывает мне, что мячей будет забито больше, чем петухов допускает якобы во время пения Ирина Салтыкова.
Будет забито очень много мячей. Вот это я могу предсказать, а кто выиграет — нет. Одни — после 47-летнего отсутствия, в эйфории, в родном городе. Вторые — по инерции непобедимые в чемпионате Таджикистана, люди.
Имея в распоряжении всего четыре выходных дня, при всём их профессионализме всё-таки злятся, что так мало времени из-за пандемии у них было, чтобы нанюхаться, уколоться и косячок пустить. И снова они на футбольном поле. «Зенит» должен бы выиграть, но это первый тур. В том, что мячей будет много, я уверен. Ставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91», — сказал Кушанашвили.
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