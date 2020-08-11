«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Эльвина Керимова на четвертьфинальный матч ЛЕ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Севилья».
Ставка: ТМ 2 за 1.99.
«Вулверхэмптон» не был сильнее «Олимпиакоса» и по сумме двух встреч, как мне кажется, заслужил проход в четвертьфинал не больше соперника. В Греции «Оли» играл в меньшинстве с середины 1-го тайма после удаления лидера обороны Рубена Семеду. В ответной встрече португальца, конечно, не хватало. Сказалось и отсутствие рекордсмена европейского сезона по числу сухих матчей Жозе Са — он пропускал матч из-за травмы. В его отсутствие решающую ошибку на ровном месте совершил резервный голкипер «Оли» Боби Аллен.
«Севилья» выдала классный матч и по делу обыграла «Рому». Преимущество по моментам было на стороне испанцев. Они полностью игру контролировали и заслуженно прошли в следующий раунд турнира.
Обе команды играют надёжно в обороне. В 4 последних матчах «Вулверхэмптона» и «Севильи» проходила ставка «тотал голов меньше 2» Пройдёт она и в этот раз, мне кажется. Ставки слишком высоки. Рисковать никто не будет. Да и не привыкли они рисковать. Встречаются две сильные команды, прекрасно играющие в обороне», — сказал Керимов.
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