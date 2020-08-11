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«Тампа» — «Коламбус»: прогноз и ставка на первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли

«Тампа» — «Коламбус»: прогноз и ставка на первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Тампа» — «Коламбус».

Ставка: Михаил Сергачёв наберёт очки за 2.20.

«Именно «мундиры» вынесли «молний» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли. Причём сделали это максимально чувствительным способом. В первом же раунде, в четырёх матчах. Два из которых завершились разгромами, включая 7:3 в четвёртом поединке с тремя шайбами в пустые ворота…

Глобально это всё тот же «Коламбус», что и год назад. Состав немного поменялся, но не более того. «Блю Джекетс» по-прежнему не обладают мощной атакой или дорогими форвардами, зато способны задушить кого угодно. Организованная оборона, дисциплина, много игры в тело и отличная пара вратарей — хороший фундамент.

Понятно, что на бумаге «Тампа» гораздо сильнее и в хоккейном симуляторе проблем бы у неё не возникло. По сути «Лайтнинг» — сильно усовершенствованная версия «Торонто». Тоже отличные нападающие, тоже хорошее большинство (по 23,1% в регулярке). Только баланса здесь всё же побольше — защитники сильнее, а вратарь один из лучших в лиге.

По ощущениям, букмекеры переоценивают «Тампу». В регулярном чемпионате соперники встречались однажды, фаворит добился успеха только в овертайме (2:1 ОТ). Злость и сумасшедшая мотивация отомстить за прошлый год — это отлично, но есть вопросы. А травма Виктора Хедмана только усиливает сомнения, ведь речь об одном из лучших защитников НХЛ.

От этого и оттолкнёмся. Можно проверить ИТБ 0.5 очка Михаила Сергачёва за 2.20. Российский защитник получит дополнительный айстайм и станет чаще выходить в большинстве. В заключительной игре кругового раунда с «Филадельфией», например, он находился на льду при реализации лишнего 2,5 минуты. Подключиться и отдать классный пас Михаил умеет, так что шансы зацепить очки появятся».

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Корписало и Гавриков выключат Кучерова, Сергачёв выстрелит
«Молнии» остались без Хедмана и попытаются отомстить за унизительный вылет из прошлого Кубка Стэнли.
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