«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Корписало и Гавриков выключат Кучерова, Сергачёв выстрелит

11 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 11 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (11.08.2020)

На дворе середина августа, начинается настоящий хоккей! НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники успели провести тренировочные лагери (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

«Ротор» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак испортят волгоградцам возвращение в РПЛ Состав у «Ротора» скромный, поддержки болельщиков и эмоций вряд ли хватит для сенсации.

Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше начинается основное блюдо. 12 августа стартует плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

Кубок Стэнли стартует в Эдмонтоне битвой между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 22:00 мск 11 августа. Серия обещает быть жутко интересной, поскольку для Никиты Кучерова, Андрея Василевского и компании это вопрос принципа.

«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз: гроза грандов АПЛ испортит день хозяйке Лиги Европы «Волки» неудобны испанцам стилистически, так что «Севилью» ожидают проблемы.

Ведь именно «мундиры» вынесли «молний» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли. Причём сделали это максимально чувствительным способом. В первом же раунде, в четырёх матчах. Два из которых завершились разгромами, включая 7:3 в четвёртом поединке с тремя шайбами в пустые ворота.

С тех пор много воды утекло. Сергей Бобровский перебрался во «Флориду», Артемий Панарин — в «Рейнджерс». Оба россиянина, к слову, вылетели в раунде плей-ин, а подопечные Джона Тортореллы лишили нейтральных болельщиков серии «Тампа» — «Торонто», в которой весело было бы всем, кроме вратарей.

Глобально это всё тот же «Коламбус», что и год назад. Состав немного поменялся, но не более того. «Блю Джекетс» по-прежнему не обладают мощной атакой или дорогими форвардами, зато способны задушить кого угодно. Организованная оборона, дисциплина, много игры в тело и отличная пара вратарей — хороший фундамент.

«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий испортит Николичу и Кикнадзе старт сезона РПЛ 12 из 13 предыдущих очных встреч казанцев и «железнодорожников» получились низовыми.

Понятно, что на бумаге «Тампа» гораздо сильнее и в хоккейном симуляторе проблем бы у неё не возникло. По сути «Лайтнинг» — сильно усовершенствованная версия «Торонто». Тоже отличные нападающие, тоже хорошее большинство (по 23,1% в регулярке). Только баланса здесь всё же побольше — защитники сильнее, а вратарь один из лучших в лиге.

«Мундирам» для достижения успеха нужно делать ровно то же самое, что и в квалификационном раунде. Только ещё лучше. В остальном их защита столь хороша, что клуб может позволить себе пройти «Мэйпл Лифс» в пяти матчах, ни разу не реализовав большинство. Смотреть на такой хоккей не шибко интересно, зато он приносит результат.

По ощущениям, букмекеры переоценивают «Тампу». В регулярном чемпионате соперники встречались однажды, фаворит добился успеха только в овертайме (2:1 ОТ). Злость и сумасшедшая мотивация отомстить за прошлый год — это отлично, но есть вопросы. А травма Виктора Хедмана только усиливает сомнения, ведь речь об одном из лучших защитников НХЛ.

«Шахтёр» — «Базель». Прогноз: Марлос, Тайсон и Коноплянка раскачают обидчика «Краснодара» «Базель» в 10 матчах Лиги Европы пропустил всего четыре мяча.

От этого и оттолкнёмся. Можно проверить ИТБ 0.5 очка Михаила Сергачёва за 2.20. Российский защитник получит дополнительный айстайм и станет чаще выходить в большинстве. В заключительной игре кругового раунда с «Филадельфией», например, он находился на льду при реализации лишнего 2,5 минуты. Подключиться и отдать классный пас Михаил умеет, так что шансы зацепить очки появятся.

Также возьмём ИТМ 3 шайбы «Лайтнинг» за 1.96. У «Тампы» под вопросом также остаётся участие Стивена Стэмкоса, а минус два ключевых исполнителя в каждой из линий — это много. «Коламбус» насытит среднюю зону и сделает всё возможное, чтобы Кучерову с партнёрами было максимально некомфортно. Забросить больше двух-трёх шайб вряд ли удастся.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 11 августа

На бумаге «Тампа» сильнее, но травмы Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана рискуют сказаться. Возьмём ИТБ 0.5 очка Михаила Сергачёва. В отсутствии шведа россиянин получит дополнительный айстайм и станет чаще выходить в большинстве. Приложиться от синей линии он умеет, отдать острую передачу — тоже. Шансы попасть в протокол вполне неплохие.

Ставка №1: ИТБ 0.5 очка Михаила Сергачёва за 2.20.

Ставка №2: ИТМ 3 шайбы «Тампы» за 1.96.