«Шахтёр» — «Базель»: аналитики оценили шансы «горняков» выйти в полуфинал Лиги Европы

11 августа «Шахтёр» сыграет с «Базелем» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Базеля» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.84.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Базель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.



Проход «Шахтёра» оценен коэффициентом 1.43 (69%), проход «Базеля» — 2.83 (31%).

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