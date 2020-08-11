«Ротор» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура РПЛ в Волгограде

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ротор» — «Зенит» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Зенита» минимум в 2 мяча за 2.07.
«Дебютный матч для Волгограда в Премьер-Лиге после долгожданного возвращения. Мне кажется, что всё-таки по классу «Ротор» достаточно сильно уступает. Плюс комплектование продолжается. Команда собирается практически в ходе чемпионата. И в первом матче с действующим чемпионом, который уже и в новом сезоне может забрать Суперкубок, вряд ли что-то хорошее ждёт «Ротор».
А «Зенит» в нормальном состоянии находится. Какой-то расслабленности быть не должно.
Так что я выберу ставку «победа «Зенита» с форой (-1.5) мяча». Коэффициент большой для такого варианта — 2.07. Я не исключаю, что матч завершится разгромом», — сказал Андронов.
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